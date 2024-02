Eldorado realiza seleção presencial em Três Lagoas para ajudante florestal nesta sexta-feira

A Eldorado Brasil está com vagas abertas para ajudante florestal nas cidades de Água Clara e Três Lagoas. O processo seletivo será presencial e para participar da entrevista é preciso comparecer ao local indicado, portando os documentos pessoais, dentre eles RG/CPF e CTPS (carteira de trabalho – todas as vias).

Confira os locais e as datas das entrevistas:

Em Três Lagoas, o processo seletivo ocorrerá nesta sexta-feira (16), no prédio no Senai, localizado na rua José Amilcar Congro Bastos, número 1313, no bairro Vila Nova, das 8h às 17h.

Em Água Clara, os candidatos devem comparecer, na segunda-feira (19), na rua Filinto Luiz Ottoni, s/nº, no bairro Jardim Nova Água Clara, das 8h às 17h.

Para participar da seleção, o principal requisito é ter o ensino fundamental, que não necessariamente precisa estar completo. Além da disponibilidade para trabalhar em campo e se alojar nas frentes de trabalho.

Para mais informações acesse o site.

* Com informações da assessoria da Eldorado