Eleição do Três Lagoas Previdência será realizado nesta sexta-feira

A eleição dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva do Três Lagoas Previdência, para o quadriênio 2024-2027, será realizada nesta sexta-feira (24). A entidade consiste em um regime próprio de previdência social para os servidores públicos concursados, não apenas do setor da Educação, mas de todas as secretarias, implantado em 2014.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica de Três Lagoas (Sinted), Maria Diogo, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para explicar em detalhes a importância do Três Lagoas Previdência . “É importante termos pessoas fiscalizando, acompanhando os recursos investidos que, no caso, são as contribuições previdenciárias, revertidas em aplicações financeiras”, observou.

Confira a entrevista completa: