Eleitores com inscrição cancelada não poderão votar nas eleições de 2024

Mais de 36 mil eleitores em Mato Grosso do Sul não poderão votar em 2024 se não regularizarem seus títulos. Em Três Lagoas, são 7 mil eleitores tiveram a inscrição eleitoral cancelada. Desses, 4.454 não fizeram o cadastro biométrico e os demais títulos foram cancelados por ausência às urnas. Eles devem comparecer aos cartórios eleitorais para reativar o título , sob pena de não poderem participar das eleições municipais de 2024.

Nos anos de 2019 e 2020 foram realizadas revisões do eleitorado em cumprimento ao Programa de Identificação Biométrica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após a conclusão dos processos, foram canceladas inscrições dos que não compareceram à convocação revisional.

Em razão da pandemia da Covid-19, o TSE suspendeu, de forma excepcional, os efeitos dos cancelamentos de inscrições eleitorais para permitir que esses eleitores votassem nas eleições de 2020, voltando a figurar como canceladas após a realização do pleito. O mesmo procedimento de reabilitação foi realizado para as eleições de 2022, voltando a figurar como canceladas após a realização do pleito. Agora, para regularizar a situação, os eleitores que não fizeram a revisão, precisam comparecer aos cartórios.

