Eleitores vão eleger menos vereadores nesta eleição

Em outubro deste ano, mais de 150 milhões de eleitores em 5.568 cidades brasileiras escolherão as pessoas que vão ocupar os cargos de prefeito, vice e vereador.

Em Mato Grosso do Sul, são 1,9 milhão de eleitores aptos a votar, enquanto que, em Três Lagoas, 84,6 mil. No entanto, em todo o Estado, 36 mil eleitores precisam fazer o cadastro biométrico para votar nas eleições deste ano. Em Três Lagoas, são 4,4 mil que precisam regularizar a situação no Cartório Eleitoral.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste ano, 58 mil vereadores devem ser eleitos em todo o país. Em Três Lagoas, serão eleitos 15 parlamentares e não mais 17, já que no ano passado, a Câmara Municipal aprovou um projeto reduzindo o número de cadeiras no Legislativo de Três Lagoas

QUOCIENTE

A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O total de vagas para a Câmara de Vereadores depende do tamanho da população de cada cidade, conforme definido pelo inciso IV do artigo 29 da Constituição Federal.

Em Três Lagoas, como houve redução espontânea pela própria Câmara Municipal de 17 para 15 cadeiras, o quociente eleitoral será de mais de 4 mil votos. Ou seja, para eleger um vereador, o partido precisa atingir esse total de votos. Em eleições passadas, teve caso de candidato que foi muito bem votado, mas não obteve eleição porque o partido não atingiu o número mínimo de votos para eleger um vereador.

Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, somente são considerados os votos válidos. Ou seja, não são contabilizados, para nenhum efeito, os votos em branco e os nulos.E nesta eleição não haverá coligações partidárias para eleger vereadores