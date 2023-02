'Em cima do muro' homem ameaça a ex-esposa de morte no Jardim Capilé

Uma mulher, de 45 anos, foi ameaçada de morte pelo ex-marido por não aceitar o fim do relacionamento. O caso aconteceu na tarde de domingo (26), no Jardim Capilé, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 2°BPM (Batalhão de Polícia Militar), foi acionada pela vítima após o ex-marido estar ameaçando de morte em cima do muro.

Ainda de acordo com o registro policial a mulher relatou para os policiais que se separou, mas o ex-esposo não aceita o fim do relacionamento e partir do então começou a fazer ameaças.

Além das ameaças de morte, a vítima também contou que o marido começou a perseguir, e já tinha outros registros de ocorrências contra o autor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima também relatou que solicitou medidas protetivas, a qual está em tramitação.

Na tarde do domingo, o homem teria subido no muro, invadindo sua privacidade e liberdade, e ameaçou de invadir a residência para matá-la.

Os policiais consultaram o sistema de segurança o qual constou que o suspeito é esta em liberdade condicional pela prática de ameaças.

O suspeito foi preso e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como ameaça e violência doméstica.