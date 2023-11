Em parceria com a UFMS e Ibracon, Concreluz anuncia seminário inédito na área da construção

Este evento é uma rara oportunidade para profissionais da construção se aprofundarem em um tema crucial: a durabilidade das estruturas de concreto, com ênfase em reações expansivas. Os palestrantes de renome que participarão do evento serão: Claudio Sbrighi, coordenador do CT 201; Sandra Bertocini, Consultora; Sidiclei Formagini, Consultor.

A Concreluz é conhecida por sua dedicação ao conhecimento, inovação e experiência, e esse evento não será diferente. A colaboração da Concreluz com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e o Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON) promete adicionar uma dimensão única ao evento, enriquecendo ainda mais a discussão sobre a durabilidade e eficiência das estruturas de concreto.

Além das palestras inspiradoras e do compartilhamento de conhecimento, os participantes também participarão de um coffee break para interação e networking. Brindes exclusivos e um sorteio de prêmios especiais oferecerão um toque adicional ao evento.

Os interessados em participar desta palestra imperdível podem garantir seu lugar agora mesmo através do site.