Em reunião com Lula, Riedel defende conclusão da UFN 3 e duplicação da BR- 262

O governador de Mato Grosso do Sul Eduardo Riedel (PSDB) e os demais governadores participaram de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (27), em Brasília. Riedel apresentou ao Governo Federal as principais demandas do Estado, entre elas, a retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), da Petrobras, em Três Lagoas. A concessão e investimentos em rodovias federais, como a duplicação da BR-262 também foi assunto tratado na reunião, e uma das questões prioritárias, segundo Riedel.

Considerada como prioridades imediatas também para Mato Grosso do Sul estão os investimentos na Rota Bioceânica e a revitalização e nova concessão da Malha Oeste, ferrovia que liga Três Lagoas a Corumbá e Campo Grande até Ponta Porã, importante eixo de escoamento de produção do Mato Grosso do Sul.

“A gente percebe no Governo Federal uma retomada de diálogo. Isso é muito importante. Já se formou uma linha direta com a Casa Civil para que a gente possa avançar em grandes projetos como a concessão de rodovias federais, o acesso à ponte de Porto Murtinho com a Rota Bioceânica, que está sendo conclusa, assim como toda a relicitação da Malha Oeste e a retomada da UFN-III”, destacou o governador.

Na quinta-feira, Riedel participou de uma série de agendas em Brasília, sendo que nesta sexta-feira, se reuniu com o Lula e os demais governadores. “Estamos defendendo os grandes projetos que vão transformar Mato Grosso do Sul”, destacou.

Riedel disse acreditar que a UFN 3 será concluída pela Petrobras e que, o importante é a conclusão da obra e entrada de operação da unidade. “Temos que aguardar o posicionamento da Petrobras em relação a conclusão da UFN-3. A partir do momento que eles paralisaram o processo de venda nós estamos crendo, e é um desejo nosso, que a Petrobras assuma a obra para concluir a UFN-3 e depois decida se vai vender ou operar o ativo. O mais importante para o Estado é que a UFN-3 seja concluída e opere para gerar a produção de fertilizantes, gerar empregos não só para Mato Grosso do Sul, mas para todo o Centro-Oeste”, destacou o governador.

Ainda durante a reunião com o presidente Lula, Riedel citou a parceria com o Estado do Paraná para viabilizar a “Nova Ferroeste”, que vai ligar Maracaju ao Porto de Paranaguá (PR). “O presidente Lula deve ir ao Paraná. Combinamos essa visita para que seja feita até abril. São projetos em parceria com os outros estados, sendo necessário que haja diálogo, canal direto, bom planejamento, para que seja executado os projetos do Estado”, completou.

Outro assunto tratado com o Governo Federal foram as perdas dos estados com a redução das alíquotas de ICMS (imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços) em diversos setores. “É importante que o Governo Federal se envolva nessa discussão porque ela afeta diretamente o pacto federativo. São os 26 estados e o Distrito Federal nessa condição. Então, o ministro Fernando Haddad colocou que junto a AGU vai buscar uma solução definitiva dessas questões tributárias”.