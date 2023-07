A Seleção Brasileira estreou com goleada na Copa do Mundo Feminina, nesta segunda-feira (24), na Austrália. O Brasil venceu de 4x0 no Panamá.

Sem dúvidas, a copa feminina é vitrine para as meninas que sonham em ser jogadoras profissionais, mas em Três Lagoas, o futebol feminino de campo está parado.

O presidente do Comercial Esporte Clube, João Torres, falou sobre o assunto:

Veja o bate papo sobre o assunto: