Em Três Lagoas, 115 animais testam positivo durante o projeto 'Encoleira Cão'

Depois de 115 animais testaram positivo para a leishmaniose em Três Lagoas, o projeto ‘Encoleira Cão’ entrou em sua segunda etapa. Os agentes de zoonoses estão percorrendo as casas para trocar as coleiras que foram colocadas nos cães no ano passado.

As coleiras são impregnadas com deltametrina e têm como objetivo combater a leishmaniose canina. O projeto faz parte de um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Fundação Osvaldo Cruz para tentar chegar à uma solução prática de combate e controle da leishmaniose no Brasil

