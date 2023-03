Em Três Lagoas, 11,8 mil famílias têm direito a kit digital de antena parabólica

A substituição das parabólicas tradicionais, as analógicas, pela nova digital já pode ser realizada. Em Mato Grosso do Sul, mais de 48 mil pessoas tem direito ao kit gratuito. Em Três Lagoas, são mais de 11 mil famílias.

Quem tem antena parabólica analógica vai precisar fazer uma mudança para receber o sinal digital 5G. A troca da parabólica tradicional pela digital é para garantir que não haja interferência, chuvisco, chiado e imagem travada, nos canais abertos de TV por satélite com a chegada do 5G, pois o sinal é transmitido pela mesma frequência. Além disso, a parabólica digital oferece som e imagem com mais qualidade e 100 canais gratuitos.

Em Três Lagoas, 11.800 pessoas têm direito ao kit digital. O agendamento está aberto desde outubro de 2022 e para ter direito é preciso estar inscrito no Cadúnico, do governo federal.

Para ter direito ao kit digital, é necessário estar inscrito em algum programa social do governo federal e ter uma parabólica tradicional instalada e funcionando. Para saber se têm direito à instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital, basta ligar no 0800 729 2404 ou acessar o sigaantenado.com.br com e digitar o número do CPF ou do NIS.

Veja reportagem sobre o assunto: