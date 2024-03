Em Três Lagoas, 1.192 mesários serão convocados para as eleições de 2024

A Justiça Eleitoral de Três Lagoas reforça a importância de as pessoas trabalharem como mesárias nas eleições deste ano. Ao todo, 1.192 serão convocados no munícipio.

Neste momento, o cartório está empenhado no processo de convocação dos eleitores que ainda não regularizaram os títulos, visto que o prazo para o encerramento do cadastro biométrico é dia 8 de maio. Após essa data, em junho, a convocação dos mesários terá início.

A chefe do cartório eleitoral do munícipio, Vanessa Barroso, enfatiza que, mesmo antes do início oficial das convocações, os eleitores interessados em atuar como mesários voluntários podem procurar o cartório eleitoral para se voluntariar.

Além disso, Vanessa destaca que, aqueles que se voluntariarem terão o benefício de receber o dobro do tempo de folga no trabalho correspondente ao dia prestado durante as eleições.

Em Três Lagoas, embora haja um número considerável de voluntários, a convocação pela Justiça Eleitoral continua sendo necessária para garantir a adequada cobertura no dia das eleições.

