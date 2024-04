Em Três Lagoas, 34 pessoas não conseguiram emitir o novo RG

A substituição do Registro Geral (RG) pela Carteira de Identificação Nacional (CIN) ainda não é obrigatória, mas o processo de emissão do novo documento está enfrentando desafios, em Três Lagoas. O atendimento para obter a CIN é limitado e ocorre somente mediante agendamento prévio. No entanto, muitas pessoas têm marcado horário e não comparecido.

De acordo com a coordenadora do Posto de Identificação de Três Lagoas, Cristiane Soares Corrêa, o índice de faltas é alto. Somente no mês de março, mais de 117 agendamentos foram descumpridos, o que equivale a 19% do total. Em fevereiro, apesar de quatro feriados, houve 111 faltas.

O Posto de Identificação consegue atender apenas 30 pessoas por dia, totalizando 600 atendimentos mensais. Todos os horários são preenchidos em menos de 24 horas após a disponibilização no site. Cristiane faz um apelo para que as pessoas não faltem aos agendamentos, pois isso prejudica aqueles que aguardam pela oportunidade de emitir o novo documento.

Além disso, têm surgido divergências relacionadas ao CPF. Erros de digitação no cadastro inicial podem paralisar o processo de emissão da CIN. Em Três Lagoas, existem 34 casos pendentes. Para resolver essa questão, as pessoas afetadas precisam comparecer ao posto para verificar o cadastro e, em seguida, têm três opções para correção: buscar os Correios, o escritório da Receita Federal ou realizar o processo online.

Desde o início do ano, já foram emitidas mais de 1.031 CINs. O agendamento para atendimento é feito através do site, e a agenda de abril será aberta em duas etapas. A primeira etapa, para o período de final de março até 15 de abril, já está preenchida. Após o dia 10, será aberta a segunda etapa, para o período de 16 a 30 de abril, portanto é fundamental ficar atento às datas.

