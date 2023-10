Em Três Lagoas, 431 moradores são atacados por escorpiões

De janeiro a agosto deste ano, Três Lagoas registrou 431 ataques de escorpião.

De acordo com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES), no total, o Estado registrou 3.012 casos de acidentes com escorpiões, nesse período.

Segundo especialistas, as altas temperaturas somadas ao período de reprodução dos escorpiões, que ocorre nos meses de agosto e setembro, tem impactado também nos índices de acidentes envolvendo esses animais em Mato Grosso do Sul.

Os estudos apontam que no Estado existem três grandes espécies mais comuns, todas conhecidas popularmente como escorpião-amarelo. O animal geralmente vive em terrenos baldios e esgotos e chega às residências por meio de ralos da cozinha e banheiro, podendo causar sérios acidentes.

Segundo o médico do Ciatox, Alexandre Moretti, crianças e idosos compõem o principal grupo de risco de acidentes por escorpiões, visto que os casos tendem a evoluir com maior facilidade. “Na maioria das vezes, 98% dos casos, são de quadro leve, só com dor local, mas crianças e idosos devem ter cuidado por as complicações são maiores”, destacou o médico.

Campo Grande registrou o maior número de vítimas de escorpiões até o momento, com 787 acidentes. Além da Capital, outros municípios ultrapassam os 100 casos: Três Lagoas (431), Paranaíba (189), Corumbá (133), Dourados (110), Brasilândia (106) e Cassilândia (104).