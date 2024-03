Em Três Lagoas, 59 casos de dengue são confirmados e gera alerta

O Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes Aegypti divulgou nesta semana número de casos e nuances em Três Lagoas. No município, em 2024, foram notificados 789 casos e confirmados 59, números alarmantes para a população.

Durante a reunião, realizado na quarta-feira (27), foram abordados diversos assuntos, como o intuito de acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas à prevenção e controle das arboviroses, planejar a continuidade das atividades de combate e criar estratégias.

Continue Lendo...

As ações elaboradas incluem visitas domiciliares para o acompanhamento e prevenção nas residências, mutirões de limpeza, borrifações em imóveis e bueiros, armadilhas de monitoramento de vetores, busca ativa, instalação de ovitrampas e bloqueios de casos humanos suspeitos de arboviroses.

A professora e doutora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Marine, explanou seu projeto com os alunos da instituição, do curso de Geografia, onde são montados mapas de calor para casos suspeitos de dengue, conseguindo reconhecer onde há foco.

A reunião contou com a participação de diversos órgãos e entidades, incluindo Ministério Público, Polícia Militar Ambiental, Aeroporto, UFMS, Hospital Auxiliadora, 2º BPM, Sindivarejo TL, Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), APAE, Bombeiros, SSPM, Secretaria Estadual de Saúde/Núcleo Regional de Vetores, NEPS, Promoção da Saúde, Vigilância em Saúde do Trabalhador, Vigilância Epidemiológica, Entomologia, Vigilâncias Ambiental e técnicos da Diretoria de Saúde Coletiva