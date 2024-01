Em Três Lagoas, 99 famílias tiveram o benefício do Bolsa Família bloqueado

A Controladoria-Geral da União (CGU) informou nesta segunda-feira (15), que foram cancelados 3,7 milhões de benefícios do Bolsa Família ao longo de 2023, como parte de um pente-fino feito no programa desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A CGU também bloqueou outros 4,7 milhões de benefícios para averiguação e atualização cadastral dos beneficiários.

Segundo a CGU, a fiscalização faz parte de um processo de reconstrução que o Ministério vem realizando no Cadastro Único para corrigir distorções no pagamento do programa de transferência de renda do governo anterior.

Em Três Lagoas, 99 famílias tiveram o benefício bloqueado em janeiro. Segundo a coordenadora de Benefícios da Assistência Social no município, Mariana Cobra, a fiscalização no programa é algo que acontece com frequência.

O valor médio pago pelo Bolsa Família, em Três Lagoas, é de R$ 681 e o mínimo de R$ 600, ninguém pode receber menos que esse valor. Em alguns casos, famílias recebem valor superior, podendo ultrapassar mais de mil reais.

