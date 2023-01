Quinta-feira (26), será de sol com variação de nebulosidade, mas não tem previsão de chuva, em Três Lagoas.

Conforme o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas devem provocar pancadas de chuva nas regiões Oeste e Centro-Norte de Mato Grosso do Sul, devido a convergência de umidade e aquecimento diurno.

Em Três Lagoas as temperaturas estarão em elevação, a mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 36°C.