Em Três Lagoas a semana começa com calor e pancadas de chuva à tarde

Segunda-feira (6), será de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

Conforme a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há possibilidade de tempestade acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Três Lagoas os termômetros registraram a mínima de 23°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.

Por conta da disponibilidade de umidade e das altas temperaturas, que favorecem a formação de nuvens, a meteorologista acredita que pancadas de chuva devem continuar até quinta-feira (9).