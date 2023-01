A segunda-feira (30) será de tempo instável e com previsão de chuva, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), é de temperatura alta e com pancada de chuva ao longo do dia.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Três Lagoas terá máxima de 31° C e mínima registrada foi de 24°, com pancadas de chuva isoladas durante o dia. A umidade relativa do ar vai variar ente 40% e 90%.