Sexta-feira será de muito calor e com previsão de pancadas de chuva

Calorão não dá trégua nesta sexta-feira (27), e há previsão de pancadas de chuva no período da tarde, em Três Lagoas.

De acordo com a previsão do site Climatempo, a temperatura máxima para hoje pode chegar aos 36°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Mato Grosso do Sul a previsão é de tempo instável, com aberturas de sol, aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada.

No sábado (28), será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas estarão em elevação com a mínima de 25°C e a máxima de 34°C.

Já no domingo (29), deve chover rápido durante o dia e a noite, os termômetro devem registrar, mínima de 24°C, e a máxima de 35°C.