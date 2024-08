Em Três Lagoas, a sexta-feira será de tempo estável e calor de 34°C

A sexta-feira (30) será de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Não há previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a umidade relativa do ar ficará baixa no período da tarde, em torno de 10% e 20%.

“Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e favorece o tempo quente e seco no Estado”, explica o órgão. Recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e não colocar fogo em nenhuma ocasião.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 18°C, e a máxima pode chegar a 34°C.