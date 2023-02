Em Três Lagoas, a sexta-feira será de tempo nublado e com previsão de chuva

A previsão do tempo para esta sexta-feira (3), será de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado, e chuva a qualquer hora do dia, em Três Lagoas.

Segundo o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), os maiores acumulados de chuva devem ocorrer entre sexta e sábado (4) e podem ultrapassar os 50 mm/24hs.

A temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.

No sábado (4), será de tempo nublado e chuva a qualquer hora do dia. A temperatura estará em elevação sendo, a mínima de 24°C e a máxima de 33°C.

Já no domingo (5), o cenário não deve mudar, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Os termômetros devem registrar mínima de 23°C, e a máxima não passa dos 32°C.