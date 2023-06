O inverno começa oficialmente na quarta-feira, dia 21 de junho, mas desde a semana passada as temperaturas já diminuíram. Em 2023 o cenário será diferente dos anos anteriores, pois a estação deverá trazer mais chuva em Mato Grosso do Sul.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul apontou que o inverno este ano será com temperaturas mais altas. Nos meses de julho, agosto e setembro, as mínimas devem ficar acima do esperado.

Confira a reportagem abaixo: