Em Três Lagoas, mais de 5 mil crianças não foram imunizadas com a Pfizer Baby

A Secretária Municipal de Saúde de Três Lagoas realizou, no sábado (3), na Unidade de Saúde da Família, no bairro Vila Haro, um mutirão para vacinar crianças com o imunizante Pfizer Baby, contra a Covid-19, que faz parte do calendário nacional de imunização infantil de rotina.

De acordo com o Setor de Imunização, há 8.651 crianças na faixa etária de seis meses e quatros. Desse total, 1.771 receberam a primeira dose, 800 delas, a segunda e, 220 foram imunizadas com a terceira. No atual cenário, mais de 5,8 mil crianças, na faixa etária de seis meses a quatro anos, estão sem vacinação contra a Covid-19, no município.

O foco do mutirão foi vacinar as crianças com o imunizante Pfizer Baby, porém as crianças de outras idades que compareceram na ação, também receberam atendimento, para colocar a caderneta de vacinação em dia. “Somente naquela região (Vila Haro) temos um total de 493 crianças que compreende o público alvo”, informou a coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja.

Regularização vacina

Para regularizar o quadro vacinal, os pais ou responsáveis devem levar a carteira de vacinação da criança para anotação. Os menores de um ano recebem três doses do imunizante, sendo aos seis, sete e nove meses. “Interessante os pais levarem as crianças na unidade para verificarmos se as vacinas estão em dia. Só assim vamos conseguir mantê-las livres das doenças imunes preveníveis da primeira infância”, ressaltou Humberta Azambuja.

Locais de vacinação

Além da Central de Imunização, o imunizante Pfizer Baby é ofertado em todas as Unidades Básicas de Saúde de Três Lagoas. Nas salas de vacinação do município estão disponíveis, também os mais diversos tipos de imunizantes, que fazem parte do calendário nacional da vacinação de rotina. A vacinação ocorre nos postos de 8h às 17h.

Documentos necessários

As vacinas serão aplicadas mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de vacinação da dose já recebida. No caso de crianças com comorbidade e de pessoas com alto grau de imunossupressão, é necessário apresentar, também, laudo médico.

