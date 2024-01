Em Três Lagoas os termometros estarão em elevação nesta quinta-feira

A quinta-feira (4), será de sol com aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva à tarde, típicas do verão, em Três Lagoas.

O boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas de verão não necessariamente atingem todo o território sul-mato-grossense. Assim, alguns locais podem registrar acumulados enquanto outros apresentam apenas aumento de nebulosidade.

Já os termômetros estarão em elevação, a temperatura mínima registrada foi de 24°C, e a máxima pode passar dos 36°C.