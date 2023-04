Em Três Lagoas, quase 400 famílias perdem Bolsa Família

Iniciado em março, com a publicação da medida provisória nº 1.164, o novo Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil, passa a ter uma nova estrutura de benefícios e corrige distorções do programa anterior, focando atenção em famílias em situação de vulnerabilidade e aprimorando a política de transferência de renda e superação da pobreza.

No período de dezembro de 2022 a abril de 2023, 394 pessoas deixaram de receber o benefício. O programa atendia 8.089 famílias e agora atende 7.695.

Com a implantação do novo programa, levantamentos têm sido realizados na tentativa de identificar possíveis irregularidades em pagamentos.

O ingresso de famílias e a sua permanência no programa Bolsa Família ocorrerão a partir da inscrição das famílias no Cadastro Único, desde que apresentem dados cadastrais atualizados e qualificados, de acordo com as regras de elegibilidade do programa. Em Três Lagoas, as pessoas podem procurar os CRAS para fazer o cadastro ou atualizá-lo.

