Em Três Lagoas, R$ 30 mi serão investidos na reforma de escolas

Quatro unidades escolares de ensino médio deverão ser reformadas em Três Lagoas, de acordo com o cronograma de expansão da Rede Estadual de Ensino, que tem como meta ser cumprido até o ano de 2026. Os investimentos previstos superam R$ 30 milhões e serão aplicados nas escolas estaduais Prof. João Magiano Pinto (Jomap), Edwards Corrêa e Souza, José Ferreira e Padre João Thomês, que concentram cinco mil alunos.

A ampliação de salas de aulas, adequações na estrutura e a instalação de bebedouros e ar-condicionado estão na lista de melhorias nessas unidades. “Nós temos várias escolas sendo reformadas. Para nós isso é muito importante. Serão R$ 200 milhões investidos nesse ano somados aos R$ 300 milhões que foram no ano passado para todo o estado. O objetivo é que, em dois anos, todas as escolas estejam reformadas”, pontuou o secretário estadual de Educação, Hélio Daher.

O Jomap receberá investimentos no valor de R$ 9 milhões e será a primeira escola a ser reformada. Atualmente, a unidade contabiliza 1,3 mil estudantes matriculados. As obras começam neste mês de abril e será necessário o remanejamento dos estudantes. A coordenadora regional de Educação, Marizeth Bazé, explicou que salas foram alugadas para esse período.

Os estudantes do ensino médio passarão a estudar em salas paralelas destinadas à locação e construídas por uma igreja evangélica, no bairro Jardim Cangalha. Os alunos do ensino fundamental serão remanejados para salas do Senai.

A próxima escola que deverá ser reformada é a Edwards Corrêa e Souza. Ao todo, Três Lagoas possui 12 escolas estaduais com mais de 12,5 mil alunos matriculados. A maioria, segundo a SED-MS já recebeu as melhorias.

Mercado de trabalho

Na última semana de março foi realizada a assinatura de um termo de contratação entre 25 alunos das escolas Jomap e Dom Aquino, com empresas da região, por meio do Programa de Aprendizagem Profissional (PAP). A cidade de Três Lagoas foi escolhida como piloto para a implantação desse programa que será expandido para mais municípios. Outros 67 estudantes já estão atuando pelo mesmo programa, nas empresas privadas que integram o convênio, ou em órgãos públicos, como o Detran, Defensoria Pública e o Fórum.