A Eldorado Brasil Celulose registrou lucro líquido de R$ 444 milhões no último trimestre de 2023, ante R$ 24 milhões no período de julho a setembro. No ano, o lucro líquido foi de R$ 2,3 bilhões.

De outubro a dezembro, o fluxo de caixa livre ajustado ficou em R$ 361 milhões, 117,5% superior ao 3T23. No ano, o FCL atingiu R$ 1,735 bilhão. O custo-caixa de produção encerrou o trimestre em R$ 866 por tonelada, 1% inferior aos três meses anteriores, devido principalmente ao menor consumo de químicos e redução de custos de insumos em geral.

O volume de vendas foi de 469 mil toneladas, no quarto trimestre, e de 1,864 milhão de toneladas, no ano, 6% superior à 2022. No âmbito operacional, a produção trimestral alcançou 464 mil toneladas, e somou em 2023, um volume de 1,784 milhão de toneladas, novo recorde de produção para anos com parada geral.

Os investimentos somaram 1,176 bilhão no ano frente a 1,095 bilhão no ano anterior. “Apesar de 2023 apresentar um cenário de maior volatilidade e incertezas no âmbito macroeconômico, a Eldorado Brasil manteve o foco e investimentos na manutenção da sua excelência operacional. Este ano também foi marcado pela inauguração de um dos maiores terminais de celulose da América Latina, no porto de Santos, e pelo plantio de 30 mil hectares de eucaliptos, sustentando a base florestal que hoje supera 400 mil hectares. Neste período a dívida liquida reduziu 50% com a liquidação antecipada de dívidas e manutenção de uma posição de liquidez robusta”, diz Fernando Storchi, CFO da companhia.

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) encerrou o 4T23 em R$ 469 milhões, com margem de 35,7%; e foi de R$ 2,646 bilhões, com margem de 46%, no acumulado do ano.

* Com informações da assessoria da Eldorado