Em uma semana, 5 casos de abuso sexual em crianças

O aumento na quantidade de casos de violência sexual contra crianças, em Três Lagoas, tem assustado as autoridades de segurança. Em apenas uma semana, por exemplo, pelo menos cinco denúncias desse tipo de crime chegaram às delegacias de Polícia Civil e são investigadas.

Um dos inquéritos que chama a atenção envolve um professor de um Centro Educacional Infantil (CEI). Ele foi denunciado pelo suposto abuso por uma mãe de uma menina, de três anos, que procurou o Conselho Tutelar. O caso, cuja data específica e os detalhes do crime não foram divulgados, está em segredo de Justiça.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, que também atua diretamente contra crimes que envolvem crianças e idosos, registrou aumento nos registros de violência sexual contra crianças e adolescente neste ano.

Entre os meses de janeiro e agosto, 64 meninas menores de idade foram abusadas sexualmente. A delegada titular da DAM, Letícia Mobis, revela que as maiores incidências são com vítimas entre 8 e 10 anos de idade. “É importante lembrar que abaixo dos 14 anos qualquer ato sexual é considerado estupro”.

Segundo o Ministério da Saúde, nos casos de abuso sexual envolvendo vítimas de zero a nove anos de idade, 68% dos agressores são membros da própria família. Para a faixa etária de 10 a 19 anos, esse número corresponde a 58% dos casos.

A violência sexual de menores pode se manifestar de forma extrafamiliar, que é fora do meio familiar, sendo praticado por vizinhos, amigos, médicos, religiosos ou pessoa totalmente desconhecida, e de maneira intrafamiliar, que ocorre no ambiente doméstico, por cuidadores como pais, tios, irmãos, primos, avôs, padrastos.

Para denunciar casos de violência sexual ou obter ajuda para quem está passando por essa situação, a vítima ou quem está ajudando, pode ligar no 180, de forma anônima ou no telefone (67) 3521-9056 da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) ou para o Conselho Tutelar no número (67) 3929-1812.