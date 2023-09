Motorista embriagado e sem CNH causa acidente e vai preso

Um acidente envolvendo dois veículos pick-up, de cor branco, resultou em prejuízo para uma motorista e levou outro condutor preso, na madrugada desta sexta-feira (8), na rua Eurídice da Chagas Cruz, esquina com a rua Elviro Mário Mancini, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

Por volta de 1h15, um jovem, de 22 anos, causou um acidente após não respeitar a placa de trânsito Pare, atravessar a preferencial e colidir em outro veículo. O homem dirigia uma saveiro e estava visivelmente embriagado, segundo a Polícia Militar.

Com a chegada do Pelotão de Trânsito da PM, o rapaz foi submetido ao teste do bafômetro, onde foi apontado 0,60 mg/L de álcool por litro de ar, expelido pelos pulmões, sendo que o máximo permitido por lei, são 0,34 MG/L. Sendo assim, ele recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante e ele não era habilitado, complicando ainda mais a situação.

Continue Lendo...

O rapaz foi levado para aDepac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi preso. Já a pick-up, permaneceu no local e um familiar contratou guincho para remover o carro, que teve a frente destruída.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A motorista do outro veículo não sofreu ferimentos. O prejuízo foi material e devido aos danos na pick-up não ter causado problemas de mecânica, ela foi liberada e orientada a procurar os órgãos competentes para requerer ressarcimento dos danos provocados pelo rapaz.