Empreiteira retoma obras no entorno da 2ª Lagoa

As obras do Jardim Dourados, no entorno da 2° lagoa voltaram a todo vapor após um período paralisadas por conta das chuvas.

A pavimentação e construção de uma pista de caminhada no entorno da 2ª lagoa faz parte de um projeto para criar um parque urbano no entorno da 1ª e 2ª lagoas, com áreas de convivência, lazer e práticas esportivas, preservando a fauna e a flora do local e ampliando ações ambientais na região.

Segundo o secretário, para não comprometer o asfalto que será construído no entorno da segunda lagoa, um aterro será feito para evitar acumulo de água na via

