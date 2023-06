Empresa abre 60 vagas para operadores de máquinas de colheita florestal

A empresa Bracell, especializada em produção de celulose solúvel e que está em expansão no interior de Mato Grosso do Sul, abriu 60 vagas para operadores de máquinas de colheita florestal. As oportunidades são para compor o time da colheita em Lençóis Paulista (SP) e operações em Mato Grosso do Sul. Os requisitos da função incluem experiência comprovada de operação das máquinas Harvester e Forwader e ter disponibilidade para deslocamentos.

Para preencher todas as vagas disponíveis, a empresa vai realizae nos dias 12 e 13 de junho uma ação para recrutamento, emTrês Lagoas. Interessados podem comparecer ao Senai, que fica na rua José Amílcar Congro Bastos, nº 1313, bairro Vila Nova, das 8h às 16h. Serão realizados todos os testes práticos e exames necessários. Caso o candidato seja aprovado, a contratação é imediata.

Além disso, a empresa também recruta interessados para o banco de talentos, tanto para os cargos de operadores de colheita, quanto para outros níveis de experiência. Interessados podem se cadastrar diretamente no site da empresa.