Empresa alega falta de pagamento e suspende serviço de transporte público

Passageiros do transporte público foram pegos de surpresa na manhã desta quarta-feira (26), em Três Lagoas. O serviço foi suspenso sem nenhum comunicado com antecedência. Vários passageiros reclamaram durante o RCN Notícias da Cultura FM e TVC que não conseguiram utilizar o serviço, porque os ônibus não circularam.

A reportagem entrou em contato com a empresa Raboni, responsável pelo serviço de transporte público para saber o motivo da suspensão do serviço. Claudinei Pereira informou que a prefeitura não fez o repasse financeiro de maio e junho. Com isso, o posto que fornece o combustível para a empresa, decidiu suspender o abastecimento, diante da falta de pagamento.

Com isso, segundo o empresário, houve a necessidade de recolher os ônibus para a garagem, pois a empresa não tem como manter os veículos circulando sem receber os repasses financeiros da prefeitura. “O caixa da empresa acabou”, disse.

O empresário informou que estaria conversando com representantes da prefeitura para verificar se o deposito seria feito nesta quarta-feira, para que a empresa possa dar continuidade aos trabalhos. Ele informou que o serviço foi suspenso parcialmente, e tem mantido ônibus para levar os trabalhadores ao Distrito Industrial.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura para saber o motivo do atraso no repasse.

" Conforme a Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), a empresa protocolou as notas no início de julho e, com isso, está dentro do prazo para pagamento. A previsão é que ainda essa semana a empresa receba, assim como ocorreu nos meses anteriores", diz a nota da prefeitura.