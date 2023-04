Empresa de funerária é arrombada e furtada

Mais um caso de furto foi registrado, em Três Lagoas. Dessa vez, em uma empresa de funerária, no bairro Santa Luzia. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o funcionário da empresa chegou para trabalhar, por volta de 6h, na rua Angelina Tebet, e constatou que as grades de proteção dos refletores foram arrombadas, os refletores e fios cortados com uma faca.

Segundo o funcionário, foram econtradas duas facas no local, possivelmente, usadas para cortar os fios juntamente com um isqueiro. A empresa possui câmeras de segurança e a operadora está analisando as imagens para identificar o suspeito do crime.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).