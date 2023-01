Empresa fará estudo para verificar alterações que precisam ser feitas no aeroporto

A companhia Aérea Azul informou que devido à falta de instrumentos de auxílio à navegação não é possível implementar voos noturnos no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon, em Três Lagoas, o que restringe a inclusão de novos voos ofertados pela companhia na cidade.

Quanto à previsão de aumento no número de voos, a companhia informou que está sempre avaliando novas possibilidades de incremento em sua malha. Atualmente, a empresa opera em Três Lagoas com um voo de segunda a sexta, com conexão direta para Viracopos.

Para a empresa operar com voos noturnos o aeroporto precisa operar por instrumentos. Segundo o superintendente do aeroporto, Flávio Thomé, o aeroporto pode ter voos noturnos, mas pelas normas da Azul, a companhia não opera sem ser por instrumentos.

Além de voo noturno, a operação por instrumento é importante para evitar o cancelamento de voos e mudanças na rota, devido questões climáticas como nebulosidade, chuva e nuvens baixas.

Além disso, a prefeitura precisará resolver questões de obstáculos que estão na direção da cabeceira da pista. Uma empresa será contratada para fazer um amplo estudo do que precisa ser feito no aeroporto de Três Lagoas, segundo o superintendente do local, Flávio Thomé.

Confira a reportagem abaixo: