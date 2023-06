Empresa inicia terraplenagem em área onde será o camelódromo

Na próxima semana, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) vai autorizar o início das obras do shopping popular de Três Lagoas. O novo prédio do camelódromo será construído no centro da cidade, na área que pertencia a antiga ferrovia. Todo esse espaço da cidade vem recebendo novos investimentos e tendo nova ocupação.

A empresa contratada pela prefeitura a Pro-19 Construções, vencedora da licitação, já iniciou os serviços de terraplenagem na área onde será construído o novo shopping popular, ao lado do prédio da feira central.

Essa área já ganhou várias benfeitorias e vai receber novos investimentos como a cidade luz e a praça linear.

Veja reportagem