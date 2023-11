Empresário da oficina incendiada precisa de ajuda para voltar a trabalhar

Nesta semana, aconteceu um incêndio que destruiu uma oficina mecânica, na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas.

Após o ocorrido, golpistas aproveitaram o momento da situação para pedir Pix, se passando por funcionários do local. A oficina tem seguro mas o prejuízo foi maior do que o esperado.

Há quatro anos no ramo, o proprietário Nelson Mendes pede ajuda para conseguir reabrir o negócio, pois a oficina conta com 16 colaboradores que dependem do trabalho para se sustentar.

Para aqueles que puderem contribuir com qualquer quantia, a chave Pix é 39155441000106 – Nelson Mendes Junior Eireli.

