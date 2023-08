Empresários chineses querem investir em projetos em Três Lagoas

Empresários chineses da empresa Xamano Energy Brasil, multinacional integrante do Grupo Medvacca, tradicional na produção de medicamentos com sedes administrativas em Pequim, Xangai, Hong Kong, e recentemente em São Paulo e Brasília, estiveram em Três Lagoas nesta sexta-feira (4).

O presidente da Xamano Biotech Internacional, Wang Wei e a CEO da Xamano Energy, Cláudia R. Wu, se reuniram com o prefeito Angelo Guerreiro, com o presidente da Câmara, Cassiano Maia e os secretários municipais, José Aparecido de Moraes José Mauro De Grandi, e Silvânia Bersani. A Xamano é uma empresa que conecta a tecnologia inovadora da indústria chinesa às demandas do mercado brasileiro.

Claudia R. Wu, CEO da Xamano Energy, mostrou um pouco da produção e os projetos programados para investimentos em Três Lagoas. São projetos estruturantes de energia verde. Marcos Alexandre da Silva, chefe operacional da empresa no Brasil, disse que “é uma honra podermos estabelecer uma parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, visando implantar nosso Ecossistema Eco Parque Educação.”

Conforme o presidente da Multinacional, a Xamano Energy Brasil é uma empresa transnacional impulsionadora da inovação em energia renovável, descarbonização das cidades e campos, e o desenvolvimento socioeconômico mundial.O prefeito Angelo Guerreiro disse que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já está verificando um local para instalação da indústria. “A previsão é de dois anos para construção quando então começam os testes”. Segundo o Prefeito, as mesmas tratativas já começam a ser feitas com o Governo do Estado.

Cassiano Maia lembrou que “a China é um país que vem despontando em tecnologia. Fico muito feliz em ver que Três Lagoas foi vista e escolhida pelos chineses para esse processo de produção de amônia verde enriquecendo ainda mais o mundo dos fertilizantes da nossa agricultura”, destacou.

O hidrogênio é um vetor de energia que pode ser produzido a partir de fontes de energias renováveis. A amônia é um importante composto químico com aplicabilidade em diversos setores, usado especialmente em gramíneas como soja, milho, cana de açúcar, mudas de eucalipto, entre outros. Os projetos apresentados são realizados através de parcerias com universidades e indústrias chinesas de alta tecnologia e as mais avançadas do mundo.