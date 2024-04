Empresários protestam contra fechamento de acesso na BR-262

Um grupo de 160 pessoas, entre empresários e funcionários de 16 empresas que atuam na região do bairro Nova Três Lagoas, próximo à BR-262, organizou um abaixo-assinado pedindo providências ao poder público após o fechamento de uma travessia, classificada como “irregular” pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT).

No local já aconteceram diversos acidentes, sendo o último em dezembro de 2023, causando a morte de um idoso de 63 anos, por atropelamento.

O empresário Clodoaldo Custódio, dono de uma oficina mecânica, afirma que após o fechamento da travessia, registrou uma redução de 25% no lucro do empreendimento e acabou demitindo funcionários. “Eu não queria, mas precisei fazer. Penso não só nos funcionários que foram demitidos, mas na família deles. Não teve outro jeito.”

Pedro Amaro é gerente de uma empresa que comercializa peças e oferta serviços para maquinários pesados. Ele também registrou queda de 25% no movimento de clientes e uma perda de R$ 80 mil no lucro mensal da loja. A travessia, ainda que arriscada, era utilizada por motoristas de carretas e bitrens para o acesso aos estabelecimentos comerciais ao lado da rodovia.

O engenheiro responsável pelo DNIT, Milton Marinho, avalia que a medida foi necessária e está de acordo com normas regimentais do órgão e uma determinação do Ministério Público que, em 2016, havia pedido o fechamento de todas as entradas irregulares na BR-262, localizadas no perímetro urbano de Três Lagoas. “É inviável retornar com a liberação do local, e também não é possível abrir uma entrada no final da rua Maria Guilhermina, como estão pedindo. As leis não permitem, devido ao local ser ao final de uma curva e ter uma rampa logo depois. O ideal seria fazer o ligamento das ruas por dentro da cidade.”

O trecho está sob responsabilidade do DNIT, mas a prefeitura deve tomar posse após conclusão do trecho do contorno viário, que tem previsão de entrega em setembro de 2025.