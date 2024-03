Empresas vão receber ressarcimento do ICMS

Empresas de Mato Grosso do Sul que tiveram o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado antecipadamente ao adquirir uma mercadoria em outros estados ou por microempresas optantes pelo simples nacional, podem ser ressarcidas. A decisão é do Superior Tribunal Federal (STF) e não cabe recurso.

De acordo com Sueide Torres, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (Sindivarejo) e vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio/MS), na Costa Leste, a federação logrou êxito em uma ação coletiva que requereu a devolução desses valores.

Empresas do setor varejista estão convocadas para participarem do processo de restituição. Tem direito as microempresas optantes pelo Simples Nacional e que tiveram cobrança antecipada do imposto, desde 30 de janeiro de 2014 até agora.

A convocação é feita pela Fecomércio que vai se reunir com representantes do comércio para definir de que maneira será feita essa restituição. Segundo Sueide, ainda não tem o número exato de empresas que serão restituídas, mas adianta que são muitas. A medida, segundo Sueide, proporciona um alívio fiscal para as microempresas impactadas.