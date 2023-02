Empréstimos para idosos lideram reclamações no Procon

Os empréstimos concedidos aos idosos lideraram as reclamações no Procon de Três Lagoas em 2022. Só no ano passado, o órgão registrou mais de cinco mil reclamações. As informações fazem parte de um balanço divulgado pela entidade na última semana.

Segundo o coordenador do Procon, Jurandir Viana, a quantidade identificada em 2022 supera em quase mil os atendimentos que foram prestados em 2021. Ele acredita que boa parte das reclamações estavam ‘represadas’ por conta do isolamento social imposto pela pandemia.

Em relação aos empréstimos, Viana recomenda que todos os consumidores fiquem atentos aos pagamentos de boletos gerados através de redes sociais ou aplicativos de trocas de mensagem.

Confira a entrevista completa: