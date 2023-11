Encerra nesta semana a promoção 'Grupo RCN paga meu boleto'

Esta semana marca a reta final da promoção ‘Grupo RCN paga meu boleto’, que já entregou mais de R$ 15 mil em dinheiro aos três-lagoenses. A expectativa é que esta promoção atinja mais de 20 mil reais distribuídos.

Com os prêmios pagos em dinheiro, muitos sortudos aproveitaram para aquecer o comércio de Três Lagoas e, tanto as lojas parceiras venderam mais, quanto as pessoas sorteadas aproveitaram a ‘grana’ extra para comprar durante a Black Friday.

Nos seis meses da promoção, acompanhamos diversas histórias de quem foi sorteado e relatou como foi bom receber o dinheiro que não estava previsto e, agora fez planos que vão, desde pagar uma conta atrasada, até fazer aquele churrasco com a família.

Essas histórias confirmaram que a cada promoção lançada pelo Grupo RCN, o comércio ganha, principalmente as lojas parceiras que registraram um aumento nas vendas. Vários empresários relataram que a promoção serviu não só para atrair novos clientes, mas para fechar bons negócios, já que o consumidor poderia ser sorteado com prêmios no valor de R$ 400.

Os prêmios variaram entre R$ 100 e R$ 500 para os clientes das empresas participantes, ouvintes, internautas e telespectadores. Os sorteios ainda ocorrem, diariamente, até dia 30 de novembro, durante a programação da TVC e das rádios Cultura FM e Band FM.

Na promoção ‘Grupo RCN paga o meu boleto’, mais de vinte lojas participaram. Os vendedores que atenderam os sorteados também foram contemplados com o valor de R$ 100.

Então, aproveite que a promoção vai até a próxima quinta-feira e participe. Fique ligado na programação da CulturaFM, BandFM e TVC HDe compre nas empresas parceiras identificadas pela promoção.

EMPRESAS PARCEIRAS

Arruma Car, Koxixo Jeans, Márcia Carli, Paiva Rações, Panorama Materiais de Construção, Shopping do Pão, Posto Nikkei, Posto Parati, ASC Mat. de Construção, Cassiplast, Chocoplast, Elétrica Três, Gula Espetos e Caldos, Jin Jin Comida Asiática, Marquinhos Auto Center, Multisoldas, Ótica Elite, Ótica Especializada, Pizzaria da Mama, Quitutes da Teni, Real Assessoria Empréstimos e Telas Concórdia.