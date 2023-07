Será realizado, no domingo (9), em Três Lagoas, o 1º Encontro de Carros Rebaixados. O evento será a partir das 16h e deverá seguir até às 21h. Os organizadores do evento participaram do programa RCN Notícias, da TVC, Canal 13.1 HD, nesta sexta-feira (7), para falar do encontro.

Confira a entrevista abaixo: