Getantes que tenham a Unidade de Saúde da Família – USF Joel Neves da Silva (São Carlos), como unidade de referência, podem participar do “Encontro Mensal de Orientação e Cuidado Gestacional”. O evento será realizado, nesta sexta-feira (27), a partir das 13h30.

No encontro a palestrante, a pediatra Ana Lia Fonseca, irá detalhar para as gestantes os cuidados que devem ser tomados durante a gravidez e nos primeiros dias do bebê.