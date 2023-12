Encontro Estadual de Economia Criativa será realizado no dia 5 de dezembro

A Prefeitura de Três Lagoas, comprometida com a visão inovadora do empreendedorismo criativo, apoiou a Superintendência de Economia Criativa, vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), para a realização do oitavo encontro da jornada, que pretende tornar Mato Grosso do Sul pioneiro no Plano Estadual de Economia Criativa.

Nesta terça-feira (28), aconteceu mais uma edição do Encontro Regional de Economia Criativa em Três Lagoas, que reuniu a opinião e as demandas de empreendedores criativos para a construção do Plano.

O superintendente estadual de Economia Criativa, Décio Coutinho, explica que muitas pessoas definem o termo como sendo apenas artesanato. “É também artesanato, mas é muito mais, tem publicidade, arquitetura, o carro de som que passa na rua, TV, rádio, jornal, o cineasta que está captando a imagem”, avalia.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo da Prefeitura de Três Lagoas, José Aparecido de Moraes, destacou: “Tal iniciativa vem ao encontro da aprovação de Lei Estadual que irá regular nossa economia criativa. Para isso, todos estão sendo ouvidos e convidados a participar desse momento especial, que colherá frutos para a excelência dos produtos e serviços oferecidos”.

A Superintendência de Economia Criativa é realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeituras Municipais, e propõe que o plano precisa atender às peculiaridades de cada região.

Após a finalização da reunião em Três Lagoas, todas as proposições serão debatidas em Campo Grande, no dia cinco de dezembro, no Encontro Estadual. Nessa data, será formalizado o Plano, para posterior envio do Projeto de Lei à Assembleia Legislativa. Cinco delegados de cada região foram escolhidos para participar do Encontro em Campo Grande.

*Com informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas