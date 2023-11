Encontro Regional do Plano Estadual de Economia Criativa será realizado no dia 28 de novembro

Estão abertas inscrições para Encontro Regional do Plano Estadual de Economia Criativa – “MS+Criativo”, da Costa Leste, que acontecerá no Sest Senat, a partir das 7h30, no dia 28 de novembro. O evento é voltado para todos empreendedores e profissionais de diversas áreas que atuam nesta região.

A ação, que é uma parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomercio), Serviço Social do Comércio (Sesc) com o Governo do Estado e Prefeitura de Três Lagoas, e tem como foco o fomento da cultura local, permitindo o fortalecimento da coletividade.

A reunião dá sequência ao primeiro encontro, realizado no dia 23 de outubro, que contou com a participação de representantes do poder público e iniciativa privada das áreas de turismo, cultura, esportes, tecnologia, gastronomia e meio ambiente. Nesta fase, integram a reunião representantes das cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Selvíria.

No encontro serão discutidas as necessidades dos participantes da Costa Leste do estado, e as principais demandas vão ser acrescentada no Plano Estadual de Economia Criativa de Mato Grosso do Sul. Os interessados devem efetuar a inscrição e confirmar presença.

O Sest Senat fica localizado na rua Júlio Ferreira Xavier, número 2640, no bairro Jardim Alvorada. O evento será realizado no dia 28 de novembro, das 7h30 às 18h.