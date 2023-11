Encontro vai debater emprego na Costa Leste

No dia 23 de novembro, o Sebrae em parceria com a Associação Integra Costa Leste e Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), realizará em Três Lagoas, às 18h, o Circuito Regional de Empregabilidade e Geração de Renda da Costa Leste.

O evento tem com o intuito de fortalecer a integração do território, abordar estratégias para ampliar e preparar os trabalhadores para as oportunidades de trabalho na região Costa Leste e apresentar o Convênio Funtrab MS Qualifica Empreendedor.

A gerente regional do Sebrae, Josi Signori, destaca que é preciso discutir a empregabilidade em Três Lagoas e região, e se debater o motivo de muitas vagas não serem preenchidas. “É preciso buscarmos alternativas, inclusive, oferecer benefícios para que essas vagas sejam preenchidas.

Temos uma rotatividade grande nas empresas. A Assistência Social também irá participar para entendermos e buscarmos pessoas que estão desempregadas e recebendo algum auxílio”, adiantou Josi.