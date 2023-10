Endividamento de famílias tem baixa em 2023

O número de famílias endividadas no país apresentou baixa desde junho de 2022, o resultado indica uma tendência de estabilidade. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Segundo a pesquisa, o resultado se manteve estável de famílias que declararam ter dívidas a vencer em cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestação de carro ou de casa.

Ainda de acordo com a pesquisa, entre os endividados, 86,2% do total tem contas a pagar com o cartão de crédito, que ainda é a modalidade predominante. O percentual significa um aumento em relação a setembro de 2022, quando avançou 0,6 percentuais.

Continue Lendo...

Saiba mais na reportagem abaixo: