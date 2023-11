Enem 2023 começa no domingo e Três Lagoas tem 2,4 mil inscritos; saiba o que levar

A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 será neste domingo (5), em todo o país. A edição recebeu mais de 3,9 milhões de inscritos e, em Três Lagoas, são 2.405 candidatos. A quantidade de inscrição no município representa aumento de apenas 4,61% em relação à edição do ano passado, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Em 2022, por exemplo, apenas 2.299 candidatos se inscreveram para as provas, ao passo que na edição de 2021, apenas 1.929 pessoas fizeram a inscrição. O comparativo acompanha o baixo índice registrado nacionalmente na quantidade de inscritos.

Todos os candidatos em Três Lagoas vão fazer a versão impressa do exame, que começa a ser aplicado neste domingo e no próximo dia 12 de novembro.

Continue Lendo...

PORTÕES

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É importante que o candidato fique atento quanto à abertura dos portões e fechamento dos locais de aplicação do Enem. Muitos confundem com o fuso horário de Brasília (DF) e, por isso, acabam perdendo a prova.

Em Mato Grosso do Sul, a abertura dos portões será às 11h e o fechamento 12h. O início do exame começa a partir de 12h30 e o término previsto para as 18h. Já no segundo dia de prova o encerramento será às 17h30. É importante chegar cedo ao local de prova, pois não existe tolerância alguma para a entrada após o horário de fechamento dos portões.

PROVAS

Mato Grosso do Sul registrou 47.470 candidatos inscritos para o Enem 2023. No domingo, os candidatos terão 5 horas e meia para responder 45 questões de linguagens; 45 questões de ciências humanas e fazer uma redação. No dia 12 de novembro, a prova terá 5 horas para o candidato responder a 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

A redação é um dos principais momentos do Enem, seja pelo valor que a nota dela tem nos processos seletivos para as universidades, como também por toda a expectativa que há em torno da prova.

O QUE NÃO LEVAR

Muitos acessórios e objetos são proibidos e não devem ser levados nos dias de provas do Enem. Na lista estão bonés, chapéus no geral; canetas fora do padrão exigido; lápis ou lapiseira; borrachas; réguas; corretivos; livros; relógios. Também fones de ouvido ou qualquer dispositivo eletrônico, como calculadoras e tablets. No caso dos celulares, o candidato terá a opção de desligar o aparelho e guardá-lo no envelope específico disponibilizado pelos fiscais.

O QUE LEVAR

- RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos);

- Caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta (leve pelo menos duas para o caso de uma falhar);

- Cartão de confirmação de inscrição;

- Lanche (ideal é levar alimentos que deem energia, como chocolates, castanhas e barras de cereal) e água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo). O lanche poderá ser vistoriado pelo fiscal de sala.