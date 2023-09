Engenheiro do Dnit diz que avenida Ranulpho Marques Leal não está abandonada

A situação da BR- 262 no perímetro urbano de Três Lagoas é alvo de constantes questionamentos. O prefeito Angelo Guerreiro, inclusive, declarou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tem deixado muito a desejar em relação a manutenção desta rodovia.

Durante a audiência pública dedicada para discutir a duplicação da BR-262, o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, aproveitou a oportunidade para manifestar suas preocupações, contando com a presença do engenheiro do Dnit. Ele destacou a situação da avenida Ranulpho Marques Leal, que constitui o trecho urbano da BR-262 e está sob a responsabilidade de manutenção do Dnit.

O engenheiro do Dnit em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, por sua vez, contestou as declarações do prefeito, argumentando que as alegações não são procedentes.

