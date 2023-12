Engenheiro do Dnit fala sobre sinalização na BR-262 em Três Lagoas

Após mais uma morte recente na BR-262, no perímetro urbano de Três Lagoas, o engenheiro supervisor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) do município, Milton Rocha Marinho, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, nesta segunda-feira (11), para falar sobre a sinalização na rodovia.

Diversos motoristas realizam travessia em pontos proibidos. No entanto, não há placas de sinalização e a defesa metálica (guard rail) foi retirada. Dessa forma, muitos motoristas, ciclistas, motociclistas e até pedestres transitam pela rua correndo riscos de acidentes.

O acesso à rodovia BR-262, pela rua Alexandre Abraão, é proibido, sendo permitida apenas a conversão à direita, dos motoristas que querem seguir no sentido BR-262. Até o mês de fevereiro de 2022, havia uma placa de trânsito que proibia a conversão à direita ou o acesso de motoristas, pessoas, que seguiam pela rua Alexandre Abraão com a intenção de atravessar a rodovia.

Após a retirada da placa e do guard rail, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) não teria realizado a reposição dos itens de proteção, que visavam aumentar a segurança do local. Devido à falta de um ponto adequado para retorno dos veículos pesados e travessia dos pedestres, as pessoas se arriscam atravessando a pista, por exemplo, rumo ao bairro Jardim dos Ipês.

